Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют

Фото: depositphotos/mozakim

Россия поднялась с третьей на вторую строчку в рейтинге стран по объему мощностей, задействованных в майнинге криптовалюты. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой BitRiver, оператора дата-центров для добычи криптовалют.

Так, первое место по-прежнему занимают США с объемом мощностей в 3–4 ГВт. Мощности же РФ оцениваются в 1 ГВт. Далее следуют страны персидского залива с совокупными мощностями в 700 МВт, а затем Канада – 400 МВт.

Эксперты считают, что рост добычи криптовалют в РФ связан с недостатком электроэнергии в Китае, а также ограничениями этой деятельности в Казахстане, который в прошлом году ввел лицензирование майнинга.

Казахстана до недавнего времени занимал второе место по объемам добычи, но на данный момент его мощности оцениваются всего в 100 МВт. Абсолютным лидером между тем был Китай, на который приходилось 65% всей производимой в мире криптовалюты.

По мнению специалистов, росту майнинга в России поспособствовали благоприятные для этого условия в ряде регионов. Речь идет о дешевой электроэнергии в Иркутской и Свердловской областях, Красноярском крае и других регионах. Кроме того, местный климат позволяет не тратить дополнительные средства на охлаждение оборудования.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал обязать криптовалютные платформы регистрироваться в стране, а также передавать данные российским правоохранительным органам. Он объяснил это тем, что криптовалюта может использоваться для финансирования терроризма.



Россия может рассчитываться с зарубежными партнерами криптовалютой – Силуанов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!