Стоимость биткоина поднялась выше 28 тысяч долларов

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Стоимость биткоина превысила 28 тысяч долларов впервые с 12 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные на крипто-сайте CoinMarketCap.

По данным сайта, биткоин дорожал до 28,44 тысячи долларов в ночь на 20 марта. К 09:02 по московскому времени стоимость криптовалюты снизилась до 27,55 тысячи долларов.

Отмечается, что за сутки биткоин вырос в цене на 1,58%.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина во время торговой сессии в субботу, 18 марта, выросла на 10,25%. По данным на 02:00 по московскому времени, биткоин вырос в цене до 27 610 долларов.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что внедрение цифрового рубля является перспективным направлением работы, оно позволит повысить надежность национальной валюты.

Как объяснил глава Минфина, цифровой рубль можно будет использовать, например, для сбережений. Дело в том, что если хранить деньги в банке, то при его банкротстве часть средств можно потерять. А надежность цифрового рубля обеспечена Центробанком, который его выпускает.



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