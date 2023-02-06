Силуанов оценил последствия внедрения цифрового рубля

Фото: depositphotos/peshkov

Внедрение цифрового рубля является перспективным направлением работы, оно позволит повысить надежность национальной валюты. Об этом в эфире Первого канала заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Вот это перспективное направление, потому что целый ряд стран работает над цифровыми расчетными единицами. В Китае запустился цифровой юань... <...> Первый плюс (цифровой валюты. – Прим. ред.) – надежность, стопроцентная", – сказал он.

Как объяснил глава Минфина, цифровой рубль можно будет использовать, например, для сбережений. Дело в том, что если хранить деньги в банке, то при его банкротстве часть средств можно потерять. А надежность цифрового рубля обеспечена Центробанком, который его выпускает.

Также Силуанов добавил, что российские власти намерены использовать цифровую валюту в бюджетных целях, как только она будет запущена.

"Мы, после того как этот инструмент заработает, начнем постепенно его использовать для наших бюджетных целей", – подытожил министр.

В августе прошлого года стало известно, что российские банки начнут поэтапно подключать к платформе цифрового рубля в 2024 году.

Позже глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что в 2022 году банки РФ провели тестирования ряда операций с цифровыми рублями. Пилотное внедрение валюты, по его словам, может произойти уже в апреле текущего года.

В Центробанке уверены, что использование цифрового рубля в долгосрочной перспективе позволит повысить финансовую стабильность страны, что подтверждает опыт Китая, который уже создал и внедрил цифровой юань.



Банк России с апреля начнет тестировать цифровой рубль с реальными клиентами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!