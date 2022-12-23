Стал известен срок запуска цифрового рубля в России

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Процесс запуска цифрового рубля в России может начаться до конца 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на главу финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова.

Депутат отмечает, что соответствующий законопроект может быть внесен в конце декабря.

В 2022 году ЦБ вместе с российскими банками провели тестирования ряда операций с цифровыми рублями. В апреле 2023 года планируется начать пилотирование операций на ограниченном круге клиентов банков.

В Банке России отметили, что разработка концепции цифрового рубля начиналась в "геополитических условиях, отличных от нынешних". Но, несмотря на уход крупных поставщиков ПО, работа по созданию и тестированию платформы цифрового рубля проводится в штатном режиме.

Ранее стало известно, что банки РФ начнут поэтапно подключать к платформе цифрового рубля в 2024 году.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что использование цифрового аналога позволит удешевить денежные расчеты. Кроме того, она не исключила, что цифровой рубль будет использоваться и в международных расчетах.

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