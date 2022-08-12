ЦБ начнет подключение российских банков к платформе цифрового рубля в 2024 году

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Все банки РФ начнут поэтапно подключать к платформе цифрового рубля в 2024 году, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024–2025 годов ЦБ РФ, опубликованного на сайте регулятора.

"В 2024 году Банк России начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации, увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов", – говорится в сообщении.

Кроме того, по мере готовности казначейства платежи с использованием цифровых рублей станут возможны в пользу государства и в пользу физлиц и предприятий.

Центробанк также намерен предоставить в 2023 году ограниченному кругу участников возможность заключения и исполнения на платформе цифрового рубля смарт-контрактов.

В 2025 году планируется реализовать офлайн-режим цифрового рубля и подключить к расчетам с ним небанковских финансовых посредников, а также биржевую инфраструктуру.

В феврале начался первый этап тестирования цифрового рубля, в рамках которого проверят его выпуск и открытие цифровых кошельков. Второй этап планируется начать осенью. Он будет включать в себя тестирование операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, а также платежей за госуслуги и взаимодействия с Федеральным казначейством.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее рассказала, что Банк планирует в следующем году в пилотном режиме начать проводить реальные расчеты с использованием цифрового рубля. По ее словам, использование цифрового аналога позволит удешевить денежные расчеты.

