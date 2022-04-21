Центробанк начнет проводить пилотные расчеты с цифровым рублем в 2023 году

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Центробанк планирует в следующем году в пилотном режиме начать проводить реальные расчеты с использованием цифрового рубля. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе годового отчета в Госдуме.

"Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем", – сказала она.

По ее словам, использование цифрового аналога российской валюты позволит удешевить денежные расчеты. Кроме того, глава ЦБ не исключила, что цифровой рубль будет использоваться и в международных расчетах.

В феврале стало известно, что в России начался первый этап тестирования цифрового рубля, в рамках которого проверят его выпуск и открытие цифровых кошельков. Второй этап планируется начать осенью. Он будет включать в себя тестирование операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, а также платежей за госуслуги и взаимодействия с Федеральным казначейством.