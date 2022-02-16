Второй этап тестирования цифрового рубля планируют начать осенью

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Второй этап тестирования платформы цифрового рубля планируют начать осенью 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Тестирование планируют провести с кредитными организациями и финансовыми посредниками. В настоящее время ЦБ РФ уже получил 10 дополнительных заявок.

"Нам важно протестировать операции с цифровым рублем не только с банками, но и с компаниями, которые либо уже являются финансовыми посредниками, либо планируют ими стать в перспективе", – отметили в пресс-службе.

В настоящее время начался первый этап тестирования платформы, в рамках которого проверят выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков. Второй этап будет включать в себя тестирование операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, а также платежей за госуслуги и взаимодействия с Федеральным казначейством.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что испытания платформы начались с теми банками, которые оказались к ним готовы. По ее словам, три кредитные организации уже прошли техническое тестирование и подключение. При этом еще два банка успешно провели клиентские операции.

