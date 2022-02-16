ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежей – СМИ

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Тестирование оплаты товаров, услуг, и государственных платежей цифровыми рублями стартует в России осенью текущего года. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказала изданию первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, испытания платформы начались с теми банками, которые оказались к ним готовы. По ее словам, три кредитные организации уже прошли техническое тестирование и подключение. При этом еще два банка успешно провели клиентские операции.

Скоробогатова объяснила, что в рамках тестирования клиенты банков открыли кошельки на платформе цифрового рубля в мобильном приложении, обменяли наличные на цифровую валюту, а также совершили серию переводов.

Как утверждается в материале, Центробанк планирует проверить возможность проведения операций с цифровым рублем с разным кругом участников российского рынка.

"Для нас это крайне важно, потому что это как раз нам даст тот опыт, который позволит в дальнейшем представлять различные сервисы и в различных сценариях", – подчеркнула Скоробогатова.

Концепция цифрового рубля была подготовлена ЦБ в апреле 2021 года. С технической точки зрения электронная версия российской валюты представляет собой закодированную последовательность данных, эквивалентную определенной денежной сумме в рублях. Использовать цифровой рубль можно будет для оплаты как в Сети, так и офлайн.

Планируется, что эмиссию цифрового рубля будет осуществлять ЦБ, а коммерческие банки получат возможность открывать электронные кошельки для данной разновидности национальной валюты. Также они будут уполномочены сохранять ее на счетах.