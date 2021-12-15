Цифровой рубль может появиться в России в 2022 году

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Банк России в январе 2022 года планирует приступить к тестированию прототипа цифрового рубля, который задумывается как новый новый способ расчета наравне с безналичным и наличным. Об этом сообщает газета "Известия".
Концепция цифрового рубля была подготовлена ЦБ в апреле 2021 года. С технической точки зрения электронная версия российской валюты представляет собой закодированную последовательность данных, эквивалентную определенной денежной сумме в рублях.
Использовать цифровой рубль можно будет для оплаты как в Сети, так и офлайн. При этом россиянам будет доступен расчет с помощью системы быстрых платежей.
Планируется, что эмиссию цифрового рубля будет осуществлять ЦБ, а коммерческие банки получат возможность открывать электронные кошельки для данной разновидности национальной валюты. Также они будут уполномочены сохранять ее на счетах.
В Банке России полагают, что создание цифрового рубля поможет обеспечить стране финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Такой вывод основывается на опыте Китая, который уже создал и внедрил цифровой юань.
Ранее стало известно, что эксперты ожидают повышения ключевой ставки с 7,5% на 1 процентный пункт на фоне ускорившейся инфляции, которая в ноябре достигла 8,4%. Этот прогноз уже отразился на рынке – многие кредитные организации заложили такой параметр в свои продукты, увеличив ставки по кредитам и вкладам.
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