Российские банки смогут уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов – СМИ

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Крупные банки могут получить возможность в одностороннем порядке уничтожать бумажные оригиналы договоров с клиентами, соответствующие поправки подготовило Минэкономразвития, сообщает со ссылкой на министерство газета "Известия".

Отмечается, что ведомство уже внесло в Госдуму проект об изменениях в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Документ предлагает перевести деловой документооборот в цифровой формат и урегулировать его долговременное хранение.

Уточняется, что поправки, разрешающие крупным финансовым организациям уничтожать бумажные оригиналы без подписания клиентом электронного дубликата, Минэкономразвития готовит ко второму чтению.

"Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой с помощью портала "Госуслуги" и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания", – говорится сообщении.

В ведомстве также рассказали, что нововведение позволит сэкономить миллиарды рублей. В частности, сейчас в законодательстве есть требование о хранении многих бумажных документов до 75 лет, затраты на это оцениваются в 3,5 миллиона рублей.

По информации издания, предлагаемые изменения поддержали "Банк России", "Сбере", ВТБ, Росбанке, МКБ, Совкомбанке, РНКБ и УБРиР.

При этом директор МКБ Татьяна Зыкова отметила, что нововведения должны охватывать всю инфраструктуру, поскольку могут возникнуть сложности, если банки перестанут хранить договоры на бумаге, а суды продолжат требовать оригиналы на бумажных носителях с подписями обеих сторон.

Ранее сообщалось, что закон о цифровом архиве, согласно которому российские банки откажутся от бумажных договоров с клиентами, позволит ускорить оказание услуг и сократить расходы до 80%.