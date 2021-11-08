В РФ документы о трудовых отношениях переведут в цифровой формат

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В России документооборот в сфере трудовых отношений переведут в цифровой формат и модернизируют государственную службу занятости. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Электронный кадровый документооборот предусматривает перевод в цифру документов, которые касаются трудовых отношений. Это выгодно для работодателей. Им станет проще вести все кадровые вопросы", – отметил Мишустин.
Глава правительства добавил, что для развития дистанционных форм занятости появятся новые возможности. Государственную службу занятости населения модернизируют для более удобного поиска работы. Мишустин пояснил, что через портал "Работа в России" можно будет получать все услуги в этой сфере.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова до этого отмечала, что в стране снизилась численность официально зарегистрированных безработных. Представитель кабмина сравнила нынешнюю ситуацию с данными сентября 2020 года. Безработных в РФ стало меньше на 76,2%, что в численном выражении равно 2,8 миллиона человек.
Ранее сообщалось, что в Москве планируют открыть корпоративную академию службы занятости для обучения новых и развития компетенций действующих сотрудников.
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