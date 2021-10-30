В Москве откроют Корпоративную академию службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве планируют открыть корпоративную академию службы занятости. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В ближайшее время планируется запуск Корпоративной академии службы занятости Москвы для обучения новых и развития компетенций действующих сотрудников службы занятости", – уточнили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

В ведомстве напомнили, что за последние три года была увеличена мощность Московской службы занятости, отделы трудоустройства переехали в центры госуслуг "Мои документы". В совокупности обновленная инфраструктура службы занятости включает в себя 57 отделов.

Кроме того, в столице доступны флагманские центры "Моя работа" на улице Щепкина и на Шаболовке и специализированный центр "Моя карьера".

Ранее стало известно, что столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.