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12 октября, 17:18

Политика

Прокурор попросил заочно приговорить блогера Майкла Наки к 14 годам колонии

Фото: youtube.com/@MackNack (Майкл Наки признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Обвинение попросило Басманный суд Москвы заочно приговорить блогера Майкла Наки (признан в России иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, прокурор запросил для него 5 лет лишения свободы по делу о призывах к деятельности против безопасности России.

"В совокупности с предыдущим приговором прошу назначить Наки наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима", – заявил представитель обвинения.

В реестр иноагентов Минюст России внес блогера в сентябре 2022 года. В августе 2023-го его заочно осудили на 11 лет за распространение фейков о Вооруженных силах России.

Уголовное дело о призывах к деятельности, направленной против безопасности России, в отношении блогера возбудили в марте текущего года. По версии следствия, Наки разместил на своем канале видео, содержащее такие призывы. Фигурант заочно арестован и объявлен в розыск.

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