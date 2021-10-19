Услуги столичной службы занятости стали доступны онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичная служба занятости и департамент информационных технологий запустили онлайн-сервис по поиску работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру для поиска работы. <...> Теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru", – сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В специальном разделе на сайте пользователь может прикрепить свое резюме, опубликованное в том числе и в других сервисах по поиску работы, при необходимости его можно скорректировать с учетом особенностей каждой конкретной вакансии. Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения. Карьерный специалист назначит встречу для обсуждения подобранных вакансий и дальнейшего взаимодействия.
Уточняется, что при обращении в столичную службу занятости нет необходимости в сборе различных справок и подготовке копий документов, так как вся информация о соискателе проверяется дистанционно с помощью межведомственного электронного взаимодействия.
Ранее стало известно, что во второй половине октября во флагманском центре "Моя работа" на улице Щепкина пройдут мастер-классы и открытые отборы, на которых москвичи научатся составлять резюме и смогут пройти собеседования в крупных компаниях. Так, 20 и 21 октября горожанам расскажут об особенностях современного рынка труда, а 27 октября соискатели узнают о факторах, мешающих при трудоустройстве.
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