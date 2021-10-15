Сенатор Святенко: реализация потенциала женщины является инвестицией в развитие страны

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Представитель от Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко считает, что реализация потенциала женщины способствует развитию государства в самых разных областях. Таким мнением она поделилась в беседе с Агентством "Москва".

"Самореализация женщины – это вклад не только в личные интересы, но и инвестиция в развитие страны: в развитие производства, образования, спорта, культуры, в защиту общественного порядка и в целом национальной безопасности. Развивающаяся мама – это пример для подрастающего поколения, а значит залог сильной нации – сильного государства", – сказала Святенко.

В подтверждение своих слов она привела статистику, согласно которой проблемы социального характера, в том числе вопросы охраны материнства и детства, решаются эффективнее, если 30–40% мест в законодательном органе занимают женщины.

Сенатор напомнила, что в прошлом году в трудовое законодательство были внесены правки, призванные улучшить положение дистанционных работников. По ее мнению, это, наряду с различными мерами поддержки регионов, способно помочь женщинам совмещать работу и воспитание детей. Например, в Москве действуют программы переобучения, направленные на дальнейшее трудоустройство на должности с гибким графиком и возможностью работать удаленно.

"Специальные курсы, мастер-классы, тренинги для мам работают на базе центра "Моя карьера". В городских МФЦ есть сегодня и отделы трудоустройств: здесь можно получить базовые услуги – подобрать вакансию, составить резюме и оформить пособие по безработице", – отметила парламентарий.

Святенко добавила, что в современном мире произошел сдвиг приоритетов в пользу развития личности, независимости женщин. Чтобы на этом фоне сохранить уровень рождаемости, в Москве была создана система поддержки материнства и охраны детства, призванная помочь семьям пережить период рождения и первых лет жизни ребенка. В частности, столичные родители получают различные денежные пособия, а также специальную коробку для новорожденного, содержащую товары, необходимые в первый год его жизни.

Поддержка женщин как матерей и как профессионалов должна быть в фокусе социально-экономической политики государства, заключила Святенко.

Ранее, 14 октября, Владимир Путин, выступая на III Евразийском женском форуме, назвал традиционные ценности главной нравственной опорой России. По его словам, особая роль женщин в российских семьях заслуживает искренней благодарности, однако президент добавил, что в России уважительно относятся и к их деловым и профессиональным качествам.

