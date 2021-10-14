Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Традиционные ценности являются главной нравственной опорой в России, заявил Владимир Путин на Евразийском женском форуме.

По словам президента, данная тема часто вызывает споры. При этом он особенно подчеркнул, что у женщин в российских семьях особая роль.

"Щедрость, с которой они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, заслуживает самой искренней благодарности", – отметил российский лидер.

В то же время, по словам Путина, для России характерно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин.

"И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных отраслях, ответственные, надежные коллеги, для наших граждан ни в каких дополнительных доказательствах не нуждается", – заключил он.

Ранее президент заявил, что власти переживают из-за падения доходов населения. По его словам, на сегодняшний день выстраивается работа таким образом, чтобы решать подобные проблемы.