Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции

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Россия исчерпала свой лимит на революции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что все должно развиваться стабильно, без выбросов негативных эмоций.

"Все должно гарантировать интересы людей. И политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России", – приводит слова Путина РИА Новости.

Ранее президент высказался о преследованиях журналистов. По его словам, это следствие внутреннего развития страны и ее демократических процессов.

