Путин сделал комплимент американской журналистке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал красивой журналистку CNBC, модерирующую диалог в ходе Российской энергетической недели, сообщает РИА Новости.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне – совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал… Вы сказали: "Вы не поставляете газ в Европу по газопроводу". Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников", – сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия увеличивает поставки в Европу: "Газпром" – на 10%, а в целом страна – на 15%.

Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечается, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля.

Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис.

