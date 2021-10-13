Путин сделал комплимент американской журналистке

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал красивой журналистку CNBC, модерирующую диалог в ходе Российской энергетической недели, сообщает РИА Новости.
"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне – совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал… Вы сказали: "Вы не поставляете газ в Европу по газопроводу". Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что Россия увеличивает поставки в Европу: "Газпром" – на 10%, а в целом страна – на 15%.
Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечается, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля.
Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис.
Эксперт рассказал, доберется ли европейский газовый кризис до РФ
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