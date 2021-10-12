Заявления о причастности РФ к энергокризису в Европе безосновательны – Матвиенко

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Все обвинения в адрес России о причастности к энергетическому кризису в Европе не имеют под собой оснований, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается вот этого газового кризиса и всего происходящего, я не слышала ни от одного ответственного государственного деятеля, ни от одного серьезного политика, что в этом виновата Россия. Это опять-таки были популистские высказывания", – отметила Матвиенко.
Она уточнила, что все и так знают, что РФ на протяжении многих лет была и остается самым надежным поставщиком энергоресурсов.
"Никаких обвинений в адрес России предъявлено быть не может, они несправедливы и не имеют под собой никакого основания", – заявила она.
Матвиенко обратила внимание на то, что европейские государства на данный момент должны пересмотреть свое отношение к диверсификации поставок энергоресурсов.
По словам спикера Совфеда, только РФ может в полном объеме снабдить Европу энергоресурсами, поскольку у нее есть для этого все возможности.
Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечается, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля. Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис.
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