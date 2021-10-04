Европу предупредили о скорой энергетической катастрофе

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Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Об этом сообщает Forbes.

В статье подчеркивается, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля. Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис.

Аналитики отмечают, что внезапное повышение стоимости на газ было вызвано выросшим спросом. Тогда Россия, обладающая достаточными запасами топлива, ограничила экспорт, что привело к еще большему росту цен.

"Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация", – сказала аналитик консультационной группы Wood Mackenzie Наталья Тюрина.

В издании отмечают, что сегодня в центре внимания находится Европа, энергетический кризис в которой начинает становиться глобальным из-за следования политике отказа от горючего топлива.

Однако быстро решить проблему не получится, на это уйдут десятки лет, которые до этого понадобились для перехода на зеленую энергию. Кроме того, по данным Wood MacKenzie и Rystad Energy, недостаток инвестиций в поиск новых месторождений составляет сотни миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе побила очередной рекорд, установив новый исторический максимум почти 1 200 долларов за 1 тысячу кубометров.

