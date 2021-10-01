Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цена газа в Европе побила очередной рекорд, установив новый исторический максимум почти 1 200 долларов за 1 тысячу кубометров. Это следует из данных биржи ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла отметки 1 199,44 доллара за тысячу кубометров, или 100 евро за МВт/ч. Предполагается, что это может быть связано с более чем четырехкратным падением прокачки голубого топлива по трубопроводу Ямал – Европа.

Предыдущий исторический максимум был установлен накануне: цена ноябрьского фьючерса достигла 1 072,96 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров, или 89,455 евро за МВт/ч.

В этот же день стало известно, что европейские страны якобы попросили российские компании увеличить поставки угля в связи с нехваткой газа в их хранилищах, связанной в том числе и со значительным подорожанием голубого топлива. Позже Минэнерго РФ опровергло данную информацию.