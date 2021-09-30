Цена газа в Европе обновила рекорд, превысив 1 070 долларов за 1 тыс кубометров

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Цена газа на европейском рынке фьючерсов превысила 1 070 долларов за тысячу кубометров, побив исторический максимум. Это следует из данных биржи ICE Futures.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 072,96 тысячи долларов за 1 тысячу кубометров, или 89,455 евро за МВт/ч. Общий рост цены газа с начала дня составляет около 2,6%.

Днем ранее стоимость газа на европейском рынке фьючерсов превысила 1 050 долларов за тысячу кубометров.

Член Европейского парламента Михай Тудосе допустил, что предстоящей зимой Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом. Он обратился к Еврокомиссии, выразив мнение, что причиной этого может стать потенциальный недостаток природного газа и резкое увеличение цен на энергоресурсы.

