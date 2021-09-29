Цена газа в Европе впервые превысила 1 050 долларов за 1 тыс кубометров

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Стоимость газа на европейском рынке фьючерсов превысила 1 050 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз обновив исторический максимум. Это следует из данных биржи ICE Futures.
К 18:13 по московскому времени в ходе торгов на хабе TTF в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса достигла рекордных 1 064 долларов за тысячу кубометров. Ее рост с открытия торгов превысил 10%.
Прежний исторический максимум был зафиксирован накануне – стоимость газа впервые превысила 1 040 долларов за тысячу кубометров.
28 сентября торги открылись на уровне около 992 долларов за тысячу кубометров октябрьского фьючерса по индексу TTF, после чего пересекли границу в размере 1 000 долларов.
Член Европейского парламента Михай Тудосе допустил, что предстоящей зимой Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом. Он обратился к Еврокомиссии, выразив мнение, что причиной этого может стать потенциальный недостаток природного газа и резкое увеличение цен на энергоресурсы.
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