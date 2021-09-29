В Европе заявили о возможном энергетическом кризисе зимой

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Член Европейского парламента Михай Тудосе допустил, что предстоящей зимой Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом, сообщает RT.

Он обратился к Еврокомиссии, выразив мнение, что причиной этого может стать потенциальный недостаток природного газа и резкое увеличение цен на энергоресурсы.

Политик напомнил, что в этом году цены на природный газ в Европе повышались несколько раз. Это в свою очередь привело к значительному росту цены за электроэнергию для бытовых и промышленных потребителей по всему Евросоюзу.

На этом фоне парламентарий сделал вывод, что некоторые европейские потребители не в состоянии оплачивать свои счета за отопление и электричество. По его словам, энергетическая нищета растет беспрецедентными темпами.

Комментируя запасы природного газа в хранилищах ЕС, политик напомнил, что их объемы на 21% ниже нормального уровня для этого времени года.

Ранее сообщалось, что цена газа, которая во вторник в Европе впервые в истории превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров, может продолжить расти и установить новые рекорды.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко выразил мнение, что на рост цен на газ, который наблюдается сейчас, могло повлиять приближение отопительного сезона и зимы. Также, по его словам, на цены влияет конкуренция европейских и азиатских покупателей, низкая заполненность газохранилищ в Европе.

Торги вторника открылись на уровне около 992 долларов за тысячу кубометров октябрьского фьючерса по индексу TTF, после чего пересекли границу в размере 1 000 долларов.