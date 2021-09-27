Стоимость акций "Газпрома" превысила 350 рублей за бумагу

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Стоимость акций компании "Газпром" превысила отметку 350 рублей за бумагу в ходе торгов на Московской бирже. Об этом сообщает ТАСС.
Ценные бумаги торговались на уровне 350,06 рубля за бумагу, что на 1,66% выше предыдущей цены. Позднее акции ускорили рост до уровня 350,09 рубля.
Уточняется, что обыкновенные бумаги "Газпрома" достигли максимального показателя стоимости за одну единицу.
Как стало известно ранее, "Газпром" не начнет поставки газа по трубопроводу "Северный поток – 2" с 1 октября. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.
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