"Роснефть" может получить право экспорта газа в качестве эксперимента

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Правительство готово проработать возможность разрешения "Роснефти" поставлять газ в Европу в качестве эксперимента, сообщает газета "Коммерсант". При этом профильные министерства еще не представили решения.

Согласно проекту доклада вице-премьера Александра Новака президенту РФ, кабмин в качестве эксперимента готов разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".

Новак предложил проработать этот вариант Минэнерго РФ совместно с Минфином и проанализировать возможность поправок к Налоговому кодексу. Отмечается, что окончательное решение примет Владимир Путин, поскольку позиции "Газпрома" и "Роснефти" кардинально расходятся.

В докладе позиции "Газпрома" говорится, что котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают на то, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным".

Там подчеркивается, что принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах "на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным".

Также в "Газпроме" считают, что "Роснефть" приобретает существенные объемы газа на российском рынке, чтобы выполнить свои контракты внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.

Ранее глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился к Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год в форме агентского соглашения с "Газпромом".

В "Роснефти" считают, что ее доступ к поставкам трубопроводного газа из РФ поможет решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток – 2" и Opal, которые "Газпром" не может полностью использовать из-за норм третьего энергопакета.

Старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что ограниченные поставки газа в страны Европы из РФ могут привести к тому, что в отдельных регионах его не хватит.

Хохштейн подчеркнул, что российские поставки газа меньше, чем в предыдущие годы. Советник президента США выразил мнение, что РФ пытается использовать ситуацию с газом в Европе в пользу "Северного потока – 2".

Экс-участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман ранее заявил, что из-за "Северного потока – 2" Европе грозит "ценовое цунами".