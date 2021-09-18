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Политика

07:54

В Киеве заявили, что США попросили Украину "не скулить" из-за "Северного потока – 2"

политика за рубежом

Фото: depositphotos/Imagecom

Заявление старшего советника Госдепа по энергетической безопасности Амоса Хохштайна о "Северном потоке – 2" является четким сигналом для Украины о бесполезности борьбы с российским газопроводом, считает депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Понимаете, <...> нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток – 2" – уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться", – сказал он в эфире телеканала "Наш".

Ранее Хохштайн призвал украинские власти не зацикливаться на вопросах о "Северном потоке – 2" и транзите российского газа. По его мнению, Киеву нужно "смотреть в будущее" и интегрироваться в европейскую энергетическую систему.

Он также заявил, что сейчас в мире происходит процесс перехода от использования топлива к возобновляемым источникам энергии, и Украина, считает советник Госдепа по энергобезопасности, должна быть его частью.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая займется подготовкой предложений по нейтрализации рисков от реализации "Северного потока – 2". В документе указано, что российский газопровод "содержит прямые угрозы" национальной безопасности Украины и всего региона. Также сообщается, что рабочая группа разработает предложения по "уменьшению отдельных угроз" в сфере безопасности и энергетики.

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