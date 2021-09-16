В США заявили, что "Северный поток – 2" даст России огромные рычаги влияния на Европу

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"Северный поток - 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран, считает директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.
Об этом он заявил на слушаниях американского Конгресса по утверждению его кандидатуры на должность постпреда Соединенных Штатов при ОБСЕ.
"Меня весьма беспокоит геополитическая концепция газопровода "Северный поток – 2". <...> Это не принесет никаких новых молекул газа из России в Европу, а просто обойдет Украину и страны Центральной Европы <...> предоставив Кремлю огромные рычаги влияния", – приводит его слова ТАСС.
Карпентер также заявил, если его кандидатура на должность постпреда США будет одобрена, то он начнет работу "над активизацией" принятых ОБСЕ документов в отношении "Северного потока – 2", которые касаются энергетической безопасности.
Ранее Карпентер занимал пост заместителя помощника министра обороны Соединенных Штатов, курирующего отношения с Россией, Украиной и странами Евразии.
В среду, 15 сентября, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что поставки газа по "Северному потоку – 2" не начнутся 1 октября.
Накануне цена на газ в Европе возросла до исторического максимума – 880 долларов за тысячу кубометров. По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, стоимость газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин.
В частности, это происходит из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода "Северный поток – 2", а также погоды, отметил эксперт.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
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