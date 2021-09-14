Глава Минэнерго Украины напомнил Европе о возможности перекрыть поставки газа

14 сентября, 23:14
Фото: depositphotos/63ru78
Киев может полностью переориентировать свою ГТС на внутренние нужды, если поставки газа по украинскому маршруту после запуска "Северного потока – 2" окажутся слишком низкими. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в ходе беседы с госсекретарем министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.
"Если транзитные объемы недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут", – приводятся слова Галущенко на сайте украинского ведомства.
По его мнению, ГТС остается единственным маршрутом поставок газа в Европу, если его перекрыть, то, считает украинский министр, у России появится "еще больше рычагов влияния".
В то же время он указал на значительную недозагруженность газотранспортной системы Украины, отметив, что сейчас не используется около 70 ГТС.
Ранее гендиректор украинской ГТС Сергей Макогон заявил, что Киев нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году.
По его мнению, только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит РФ отказаться от услуг Киева. Кроме того, считает он, объем транзита должен составлять 45–50 миллиардов кубометров газа в год, что соответствует нынешнему показателю.
Макогон также заявлял, что компания "Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги в качестве оператора трубопровода "Северный поток – 2" в соответствии с газовой директивой Евросоюза.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
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