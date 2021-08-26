На Украине заявили, что Киев нуждается в транзите российского газа минимум до 2034 года

Фото: depositphotos/63ru78
Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. <...> Мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас <...> на следующие 15 лет", – сказал он.
Макогон считает, что только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит России отказаться от услуг Киева. Кроме того, по его мнению, объем транзита должен составлять 45–50 миллиардов кубометров газа в год, что соответствует нынешнему показателю.
Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как гарантию от возможной войны с Москвой.
По его мнению, риск полномасштабной войны создает "Северный поток – 2", который несет угрозу прекращения транзита газа через Украину и военного вторжения РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: