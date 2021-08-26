На Украине заявили, что Киев нуждается в транзите российского газа минимум до 2034 года

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Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. <...> Мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас <...> на следующие 15 лет", – сказал он.

Макогон считает, что только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит России отказаться от услуг Киева. Кроме того, по его мнению, объем транзита должен составлять 45–50 миллиардов кубометров газа в год, что соответствует нынешнему показателю.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает сохранение транзита газа из России в Европу как гарантию от возможной войны с Москвой.

По его мнению, риск полномасштабной войны создает "Северный поток – 2", который несет угрозу прекращения транзита газа через Украину и военного вторжения РФ.

