"Северный поток – 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед – Лавров

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Утверждения стран Запада о том, что "Северный поток – 2" усилит их зависимость от газа из России, являются необоснованными. Газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассматриваем строительство газопровода <...> как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект", – сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, текст приводится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что запуск "Северного потока – 2" позволит осуществлять поставки газа потребителям в Европе по кратчайшему пути, что приведет к снижению экологического следа от транспортировки.
В пятницу, 20 августа, на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Владимир Путин заявил, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 километров по морю.
Глава государства добавил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. Однако нужно понимание того, сколько газа страна хочет закупать. Он также заявил, что заверил Меркель в полном выполнении РФ договоренностей по украинскому транзиту даже после ее ухода с поста канцлера.
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