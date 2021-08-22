Завершена укладка труб "Северного потока – 2" в водах Дании

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

Работы по укладке труб "Северного потока – 2" в исключительной экономической зоне Дании завершены. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на геолокационные данные морских судов.

Из них следует, что российское судно-трубоукладчик "Фортуна", осуществлявшее работы на данном участке, покинуло его через северо-восточную часть Померанской бухты.

Официального подтверждения данной информации от компании Nord Stream 2 AG пока нет.

Протяженность участка газопровода "Северный поток – 2", пролегающего через исключительную экономическую зону Дании, составляет 147 километров. Он стал наиболее проблемным для российской стороны, поскольку работы по его строительству прерывались дважды: сначала им препятствовали власти Дании, а затем их приостановили из-за американских санкций.

Ранее Владимир Путин заявил, что строительство газопровода "Северного потока – 2" близится к завершению, осталось проложить 15 километров по морю. Глава государства добавил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. Однако нужно понимание того, сколько газа страна хочет закупать.