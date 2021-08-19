"Газпром" оценил объем поставок газа по "Северному потоку – 2"

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Объем поставок российского газа в Европу по трубопроводу "Северный поток – 2" в 2021 году может составить 5,6 миллиарда кубометров. Об этом сообщается на сайте компании "Газпром".

Накануне в данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока – 2", появилась ошибочная информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали – Libmin II.

Одновременно с появлением этих данных цена газа на европейском рынке заметно снизилась. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на ICE Futures обрушился с 570 до 515 долларов за тысячу кубометров. Позднее цена восстановилась до примерно 550 долларов. Свежие данные Gascade снова показывают отсутствие прокачки.

В конце июля стало известно, что строительство "Северного потока – 2" практически полностью завершено. Его готовность составляет 99%. Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня.

Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.