В Киеве заявили, что Меркель "развела" Украину с "Северным потоком – 2"

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Канцлер Германии Ангела Меркель забрала "у дурных украинцев" весь транзит газа и таким образом развела Киев в вопросе поддержки проекта "Северный поток – 2", считает украинский экономист Юрий Атаманюк.

"Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у дурных украинцев забрала весь транзит газа <...> При этом она, как сильный дипломат, считается миротворцем для Украины и другом украинского народа. То есть развели", – сказал он в эфире телеканала "Наш".

В частности, отметил Атаманюк, Меркель добилась того, чтобы ФРГ стала основным газовым узлом и обеспечила за счет этого энергией немецкие предприятия. Украина же, добавил экономист, получила только несколько траншей под высокие проценты и рухнувшую промышленность.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин предположил, что Меркель поставит украинского лидера Владимира Зеленского перед серьезным выбором в вопросах по "Северному потоку – 2".

Экс-министр также отметил, что причиной визита немецкого канцлера в Россию, который состоится перед встречей с Зеленским, является необходимость согласовать с Владимиром Путиным возможные решения ситуации с "Северным потоком – 2" и транзитом газа через Украину.