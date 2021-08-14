На Украине предположили, что Меркель поставит Зеленского перед трудным выбором

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Канцлер Германии Ангела Меркель поставит Владимира Зеленского перед серьезным выбором в вопросах по "Северному потоку – 2" и ситуации в Донбассе во время визита в Киев, предположил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24".

"Во время переговоров немецкий канцлер скажет: "Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?" Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с Джо Байденом", – заявил Климкин.

На его взгляд, в противном случае, главам двух стран не о чем разговаривать.

Экс-министр также отметил, что причиной визита немецкого канцлера в Россию, который состоится перед встречей с Зеленским, является необходимость согласовать с Владимиром Путиным возможные решения ситуации с "Северным потоком – 2" и транзитом газа через Украину.

Ангела Меркель посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.

Визит Зеленского в США запланирован на конец месяца. Он планирует обсудить с Байденом три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

Ранее стало известно, что на встрече Путина и Меркель в Москве планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотрение ряда актуальных международных и региональных вопросов.

