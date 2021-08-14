Экс-депутат Рады допустил отмену санкций ЕС против России из действий Украины

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Европа может скоро снять санкции с России. Такое предположение он высказал в эфире телеканала "НАШ".
Мураев считает, что к такому решению лидеры ЕС придут из-за отказа Киева от выполнения Минских соглашений. Он также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский все еще не провел конституционную реформу, по которой предполагаются децентрализация власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса.
"Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел", – добавил политик.
Он отметил, что санкции против России ухудшили положение и товаропроизводителей Евросоюза, которые недополучают "десятки миллиардов".
"Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы – Прим. ред.) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать". <…> Поверьте, им плевать на Украину", – подытожил Мураев.
Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что отношения между Россией и Европейским союзом зашли в тупик, выхода из которого не видно. Он пояснил, что на этом фоне отмечается снижение внешней торговли с европейскими партнерами, в том числе с Австрией, причем прошлый год стал наиболее трудным.
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