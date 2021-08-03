Посол РФ в Австрии заявил, что отношения России и Евросоюза зашли в тупик

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Отношения между Россией и Европейским союзом зашли в тупик, выхода из которого не видно, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Об этом сообщает газета Vorarlberger Nachrichten.
"Мы зашли в тупик, и выхода не видно. Это вредит всем, в том числе экономике", – сказал дипломат.
Любинский пояснил, что на этом фоне отмечается снижение внешней торговли с европейскими партнерами, в том числе с Австрией, причем прошлый год стал наиболее трудным. Также он прокомментировал возможные перспективы Австрии стать посредником в диалоге России и ЕС:
"Мы находимся в очень тесном контакте с Австрией. Но я считаю, что Москве не нужны дальнейшие посредники на переговорах с ЕС. Для диалога нужна открытость", – отметил Любинский.
При этом, по его словам, санкционная политика Запада не способствует ни улучшению отношений между Москвой и Брюсселем, ни решению экономических проблем. Посол подчеркнул, что в настоящее время отношения с ЕС находятся на земле и не могут быть еще хуже.
"Несколько лет нас спрашивают, почему Россия ведет переговоры только с отдельными европейскими государствами, когда есть Брюссель и ЕС. Но проблема у нас просто в отсутствии диалога по наиболее важным вопросам, потому что ЕС не готов говорить об общих вызовах", – указал Любинский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад не любит Россию, поскольку она не оправдала его ожиданий после развала СССР. По его словам, эта нелюбовь выражается буквально во всех сферах взаимодействия, но, несмотря на это, Россия никогда ни от кого не закрывалась. Лавров отметил, что Россия имеет богатую историю, достоинство и достаточное количество ресурсов, поэтому просто необходимо привыкнуть, что "нас не любят".
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