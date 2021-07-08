Захарова раскритиковала призыв Франции не признавать российские вакцины

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Призыв госсекретаря по европейским делам при МИД Франции Клемана Бона к странам Евросоюза не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19 является неприемлемым. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией", – говорится в опубликованной записи.

Она обратила внимание на хладнокровие, цинизм и жестокость Запада, который, декларируя гуманистические идеалы, в сложное время борется лишь за прибыль, забывая о судьбах миллионов людей.

В заключение она заявила, что авторы таких призывов не имеют отношения к Франции, подарившей человечеству идеалы свободы, равенства и братства.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса. По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений.

