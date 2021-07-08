В Совфеде ответили на призыв Франции не признавать вакцины от COVID-19 из России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Нежелание властей Франции регистрировать российские вакцины противоречит интересам граждан республики. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с RT, комментируя слова госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона.
"С моей точки зрения (если госсекретарь процитирован точно), его высказывание совершенно точно противоречит интересам граждан той же самой Франции и других государств Европейского союза, к которым оно, по идее, обращено", – сказал Косачев.
Он выразил уверенность, что у вакцин и любых других медпрепаратов не должно быть национальности, важно сохранять их доступность для всего международного сообщества.
Вице-спикер Совфеда также отметил, что нет поводов сомневаться в качестве российских вакцин.
"Если затягивается вопрос сертификации этих вакцин в определенных странах, то это затяжка обусловлена совершенно точно политическими, а не медицинскими причинами", – подчеркнул Косачев.
Собеседник RT напомнил, что Россия неоднократно заявляла о готовности сотрудничать в сфере вакцин, поставляя препараты за рубеж и передавая в третьи страны технологии по производству.
"Мы рассчитываем на такой же честный, на такой же ответственный, на такой же гуманный подход и со стороны наших партнеров", – заключил вице-спикер Совфеда.
Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса. По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений.
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