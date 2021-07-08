Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой

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Посол ЕС в России Маркус Эдерер отверг заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российской вакцины "Спутник V", политизировано. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что это техническая работа.

"Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным", – заявил посол ЕС в России.

Эдерер рассказал, что встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу. Они успешно отработали в России, а по результатам подготовили отчеты, которые представили властям РФ.

Посол назвал процесс конфиденциальным, уточнив, что получить больше сведений вряд ли получится даже от российских властей. Он также не имеет права распространяться.

Эдерер добавил, что сейчас готовится обзор "Спутника V", который завершится рационально и непредвзято.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не следует регистрировать российские и китайские вакцины от коронавируса. По мнению Бона, граждане Франции должны иметь возможность прививаться лишь теми препаратами, эффективность которых не вызывает сомнений.

