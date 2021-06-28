В ФРГ пока отказались считать вакцинированными привившихся "Спутником V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Люди, привившиеся от коронавируса российским препаратом "Спутник V", пока не будут считаться в Германии прошедшими вакцинацию, поскольку он еще не получил допуск Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава ФРГ.

"В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются", – сказал он.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи сообщили, что эффективность "Спутник V" составила 97,6%. Этот показатель был получен на основе анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян.

Медицинский журнал The Lancet указывал, что эффективность препарата составляет 91,6%.