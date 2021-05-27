Журналистка BBC скончалась после прививки компании AstraZeneca – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Радиоведущая корпорации BBC Лиза Шоу скончалась после прививки AstraZeneca от коронавируса. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на членов семьи журналистки.

Сообщается, что через неделю после вакцинации 44-летняя ведущая жаловалась на сильные головные боли.

По факту смерти Лизы Шоу началось расследование, одна из возможных версий случившегося – "осложнения после вакцинации AstraZeneca ".

Известно также, что журналистка проходила курс лечения от тромбов.

Ранее ученые из Германии выявили связь между вакциной от COVID-19 AstraZeneca и Johnson&Johnson и появлением тромбов у привитых пациентов. Исследование показало, что случаи тромбоза связаны с аденовирусными векторами, которые используют эти препараты для доставки спайкового белка вируса в человеческом организме.