В Центре Гамалеи заявили, что прошедшие полный курс вакцинации "Спутником V" не заразны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пациенты, привитые двумя компонентами вакцины против коронавируса "Спутник V", не выделяют вирус в случае инфицирования и не представляют угрозы для здоровья окружающих, заявил начальник лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин. Об этом сообщает ТАСС.
"Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется", – рассказал он.
Также он отметил, что немногочисленные пациенты, заболевающие коронавирусной инфекцией после вакцинации, в 14 раз реже переносят болезнь в средней и тяжелой степени тяжести.
Гущин подчеркнул, что вакцина не просто защищает от последующего заражения, а реально снижает вероятность того, что пациент будет болеть тяжело или станет распространителем инфекции. По его словам, на данный момент в Российской Федерации отсутствуют штаммы, способные уйти от защитного действия вирус-нейтрализующих антител, образующихся после вакцинации.
Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал, что вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" проходит четыре стадии очистки, что удорожает производство, однако дает невероятную чистоту препарата.
19 апреля Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о вакцинации 3,8 миллиона россиян свидетельствуют о том, что "Спутник V" эффективен на 97,6%. Этот показатель выше, чем опубликованный ранее в медицинском журнале The Lancet, – 91,6%.
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