Более 3 тыс москвичей получили новые квартиры по программе реновации в мае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше трех тысяч жителей Москвы, проживавших в 169 старых домах, стали правообладателями квартир в 102 новостройках по программе реновации в мае этого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"Это более чем на 35 процентов превышает показатель мая прошлого года. Тогда правообладателями комфортного жилья стали около 2,2 тысячи человек", – добавил он.

Больше всего договоров заключили жители Восточного административного округа (727 горожан), юго-востока столицы (704) и запада города (почти 500 человек).

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что старое жилье, освободившееся после переезда жителей, подлежит поэлементному разбору и сносу.

"Так, в мае 2024 года по программе реновации город завершил расселение 28 домов, а всего с начала года число таких зданий достигло 105", – рассказал Левкин.

Новостройки по программе реновации отвечают стандартам, утвержденным правительством Москвы. В частности, во всех квартирах специалисты выполняют качественную отделку и устанавливают необходимое оборудование.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Коньково на улице Бутлерова в 2025 году появится жилой комплекс, который строится по программе реновации.

До этого Сергей Собянин рассказал, что более 5 тысяч семей получили новое жилье по программе реновации на северо-востоке Москвы. Так, в настоящее время горожане переезжают в 41 дом в 13 районах города. Более 70% из новоселов воспользовались услугами бесплатной помощи при переезде.