Дом по реновации на Тайнинской улице достроят в 2025 году

Фото: stroi.mos.ru/ФОНД РЕНОВАЦИИ

Жилой дом по программе реновации на Тайнинской улице в Москве достоят в 2025 году. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя Депстроя, четырехсекционное здание будет непростой архитектуры – угол дома сделают плавным, что визуально смягчит облик здания. Новостройку облицуют керамогранитом светлых оттенков. В данный момент на строительной площадке идет устройство фундаментной плиты и возведение монолитных конструкций цокольного этажа дома, добавил Загрутдинов.

Входные группы здания оформят витражным остеклением, а на подземном этаже разместят парковку. Всего в новостройке будет 240 квартир, из которых 36 – однокомнатные, 174 – двухкомнатные и 30 – трехкомнатные. Одну квартиру адаптируют для маломобильных жильцов.

В вестибюле каждой секции дома разместят комнату для хранения колясок и велосипедов, кладовую для уборочного инвентаря и зону с почтовыми ящиками. Дом оснастят системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. На прилегающей территории сделают детскую площадку, зоны для занятий спортом и тихого отдыха. Также специалисты уложат дорожки из плитки, установят освещение и систему видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что дом 3 на улице Константина Федина в Северном Измайлове передали под заселение в рамках программы реновации. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин указал, что более 100 семей уже начали переезд. Для жителей предоставили квартиры с улучшенной отделкой, сказал он.