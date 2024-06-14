Новостройку по реновации передали под заселение в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый дом передали под заселение в рамках реализации программы реновации в Северном Измайлове, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, речь идет о доме № 3 по улице Константина Федина.

"Более 100 семей из корпусов 2 и 3 дома № 50 на 3-й Парковой улице уже начали переезжать в новые квартиры. Квартиры в новостройках с благоустроенной придомовой территорией предоставляют жителям с улучшенной отделкой", – добавил он.

В этом районе планируется расселить 179 домов, переезжают или уже заселились жители 38 зданий старого жилого фонда. Девять новостроек уже начали принимать жильцов. Еще шесть домов находятся на стадии строительно-монтажных работ.

Начальник департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что москвичи получают равнозначные квартиры. Помочь с документами всегда могут в центре информирования на первом этаже, отметил он.

На сегодняшний день владельцами новых квартир стали свыше 5,4 тысячи граждан, из которых 1,2 тысячи получили современное жилье в этом году.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке, востоке и юго-востоке столицы ввели в эксплуатацию семь новых домов по реновации с начала 2024 года. По информации Левкина, общая площадь квартир в этих зданиях – свыше 89 тысяч квадратных метров. Новое жилье смогут получить примерно три тысячи жителей, сказал он.

