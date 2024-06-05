Семь домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семь новостроек по программе реновации ввели в эксплуатацию на северо-востоке, востоке и юго-востоке Москвы с начала года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"Совокупная площадь квартир во введенных в эксплуатацию жилых комплексах составляет более 89 тысяч квадратных метров – это пространство позволит справить новоселье примерно трем тысячам москвичей. Но сначала, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, дома должны пройти приемку", – отметил он.

В возведенных домах специалисты проводят подготовку к заселению, осматривают квартиры, инженерные системы и коммуникации.

Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, за время строительства введенных в эксплуатацию зданий инспекторы провели уже более 100 выездных проверок.

"По заданию комитета к ним привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для выполнения комплекса проверок лабораторно-инструментальным методом", – сказал он.

Всего с начала реализации программы в столице возвели 311 домов, общая площадь квартир составляет 4,4 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось о начале строительства двух жилых корпусов по реновации в Гольянове. Как уточнил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, здания переменной этажности возведут по индивидуальному проекту. Всего будет 653 квартиры, из которых пять адаптируют для маломобильных граждан. Ввод корпусов в эксплуатацию запланирован на 2026 год, добавил он.

