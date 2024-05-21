Строительство двух корпусов по программе реновации началось в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство двух жилых корпусов для участников программы реновации началось в районе Гольяново. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Он рассказал, что корпуса будут возведены по адресу Байкальская улица, земельный участок № 16/11. Здания переменной этажности построят по индивидуальному проекту. Также здесь будет предусмотрен подземный паркинг.

"Всего здесь будет 653 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, пять из них оборудуют для маломобильных жильцов. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год", – добавил Загрутдинов.

Корпуса возводятся на месте пяти снесенных домов на Байкальской улице, жители которых получили квартиры в новостройке на площади Белы Куна.

Для наружной отделки дома специалисты применяют навесные трехслойные панели, облицованные резаным керамическим кирпичом. Входные группы будут оформлены витражным остеклением и оборудованы козырьками из закаленного стекла.

В доме будет 160 однокомнатных, 419 двухкомнатных и 74 трехкомнатных квартир, из них пять оборудуют для маломобильных граждан: в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику и прочее. Готовая улучшенная отделка в квартирах будет соответствовать всем стандартам программы реновации.

Первые этажи корпусов будут нежилыми, на них расположат лифтовые холлы, почтовые ящики, вестибюли, технические помещения и кладовые для уборочного инвентаря.

В каждом из зданий будут установлены современные лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Также специалисты оснастят новостройку системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией, видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Входы в дома, лифтовые холлы и вестибюли на первых этажах будут на одном уровне с землей для удобства родителей с колясками и маломобильных жильцов.

Во дворе новостройки обустроят места для отдыха, спортивную и детскую площадки, установят скамейки, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что первая стоматологическая поликлиника по программе реновации появится в столичном районе Перово. Ее планируют достроить в 2025 году на Новогиреевской улице.

До этого стало известно, что новостройку по программе реновации построят в столичном районе Люблино. Москомархитектура уже выпустила градостроительный план участка площадью 0,32 гектара по адресу Армавирская улица, земельный участок № 27/23.