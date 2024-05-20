Крупная стоматологическая поликлиника появится в Перове по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первая стоматологическая поликлиника по программе реновации появится в столичном районе Перово. Ее планируют достроить в 2025 году на Новогиреевской улице.

"Благодаря столичной программе реновации не только улучшаются жилищные условия москвичей, но и формируется новая городская среда. Стоматологическая поликлиника будет рассчитана на 642 посещения в смену", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь объекта составит около 4 тысяч квадратных метров. В поликлинике будет установлено диагностическое и стоматологическое оборудование последнего поколения. Также там появится дентальный рентгеновский аппарат.

Кабинеты самых посещаемых врачей откроют на нижних этажах, административные – на верхних. Благодаря новой системе навигации пациенты смогут быстро находить необходимые кабинеты. В поликлинике оформят комфортные зоны ожидания и комнаты отдыха для сотрудников.

"Строительство объектов здравоохранения в Москве охватывает все направления, начиная от поликлиник и заканчивая крупнейшими многопрофильными стационарами. Поликлиники возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или там, где здания не подлежат реконструкции", – рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Ранее Загрутдинов рассказал о планах по строительству детско-взрослой поликлиники в районе Некрасовка. По его словам, она будет рассчитана на 750 посещений в смену. В медучреждении установят аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики, специальное офтальмологическое оборудование и ЛОР-установки.

