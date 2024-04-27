Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений появится в Некрасовке

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Детско-взрослую поликлинику по новому московскому стандарту построят на юго-востоке столицы в районе Некрасовка. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену, сообщает пресс-служба Депстроя со ссылкой на главу ведомства Рафика Загрутдинова.

"В Некрасовке по адресу улица Генерала Еременко, владение 26, появится новое здание детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому медицинское учреждение будет востребовано у жителей", – подчеркнул он.

В настоящее время специалисты возводят монолит здания, который готов уже на треть. Площадь поликлиники составит свыше 15 тысяч квадратных метров. В здании заработают детское и взрослое отделения, стоматология и травматологические пункты.

Также в поликлинике установят аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики, специальное офтальмологическое оборудование и ЛОР-установки. В отделении стоматологии будут профессиональные установки, благодаря которым врачи смогут обслуживать пациентов разного возраста.

Кроме того, учреждение оснастят понятной навигацией. Наиболее востребованные кабинеты врачей расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые – на верхних.

На всех этажах построят зоны комфортного ожидания с игровыми. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха, в кабинетах установят эргономичную мебель для комфортной работы.

Ранее Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии новой детской поликлиники на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное и поздравил жителей с открытием нового медицинского учреждения. В здании разместили новейшее медицинское оборудование, включая различные аппараты диагностики сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, а также рентгенологических исследований и оборудование для офтальмологии, оториноларингологии, хирургии и физиотерапии.

